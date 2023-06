Mercato Coperto, Confesercenti: "Pronti a collaborare con il Comune per la ristrutturazione e l'ammodernamento"

Uno dei luoghi più frequentati della città, tona al centro del dibattito. A seguito della visita e del sopralluogo effettuato dal sindaco e dagli assessori martedì 20 giugno al mercato coperto, il presidente di Cinfesercenti, Claudio Casartelli, annuncia la disponibilità dell’associazione di categoria a collaborare con il Comune di Como per raggiungere gli importanti obiettivi di rilancio della struttura.

“Confesercenti Como - si legge in una nota diffusa oggi - valuta molto positivamente gli impegni assunti dal sindaco Alessandro Rapinese e dal Comune di Como sul mercato coperto per la sistemazione della struttura e per la redazione dei nuovi regolamenti. Da anni Confesercenti chiede un intervento radicale di rilancio del Mercato Coperto, che comprenda anche un impianto di raffrescamento e riscaldamento, nuove luci, pulizia, decoro, un’area di degustazione per chi voglia sedersi e consumare gli eccellenti prodotti, porte automatiche scorrevoli, rifacimento dei bagni pubblici e messa in sicurezza dei magazzini. Confesercenti è pronta a collaborare con il sindaco Rapinese e con l’amministrazione per raggiungere questi importanti obiettivi”.