Al mercato coperto la neve fa acqua da tutte le parti

Un problema che si trascina da anni, ancora irrisolto. Le infiltrazioni d'acqua al mercato coperto hanno messo nuovamente in difficoltà i produttori locali che ieri all'apertura si sono trovati bancarelle e pavimenti allagati a causa dell'abbondante nevicata del giorno prima. La neve che si è depositata sulla copertura, dannaggiata ormai da tempo, è filtrata all'interno dell'edificio durante la notte. Una brutta sorpresa in un sabato mattina in cui il mercato è particolarmente affollato dai clienti. Arnati di secchi, stracci e spazzoloni gli esercenti hanno pazientemente asciugato tutto, senza nascondere il proprio disappunto. Dal Comune di Como, attraverso l'assessore Gervasoni arriva intanto la promessa che nel giro di pochi mesi il problema verrà risolto con un intervento di circa 60 mila euro.