Mercatini di Natale, ecco il bando del Comune di Como

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, il Natale a Como avrà ancora al centro le casette di piazza Cavour, uno dei cavalli di battaglia della Città dei Balocchi. La "nuova" manifestazione voluta dalla giunta Rapinese si delinea quindi con la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Como dell’avviso pubblico per il mercatino natalizio.

Un bando per la disposizione delle 73 casette di legno che, a partire dal 26 novembre e fino all’8 gennaio, saranno disposte nei tre luoghi deputati: piazza Cavour, via Corridoni e piazza Grimoldi. Come noto, per volontà precisa della nuova amministrazione che ha voluto una scarto dal passato: non più un unico bando per aggiudicarsi le coreografie del Natale cittadino ma tante gare spezzettate per favorire la concorrenza. Entro il 27 ottobre, data di scadenza della presentazione delle domane, o nei giorni immediatamente successivi, vedremo chi si sarà aggiudicato loe casette sotto l'albero del Natale a Como.

Intanto l'assessore Cappelletti e il suo staff stanno lavorando per l'appunto agli altri bandi: ruota panoramica, della pista del ghiaccio (già in discussione per gli enormi costi energetici), delle giostre e della attività di ristorazione”.