Il destino incerto della mensa della scuola elementare di Laglio

E' un futuro incerto quello della mensa della scuola elementare di Laglio (che fa parte dell'Istituto comprensivo di Cernobbio). Dopo aver scoperto alla ripresa delle lezioni che il servizio non veniva più erogato, i genitori degli alunni hanno chiesto lumi all'amministrazione comunale. In un incontro che si è tenuto nella sede del Comune venerdì pomeriggio il sindaco ha comunicato che il servizio sarebbe stato garantito dall'asilo infantile di Laglio a partire da lunedì 18 settembre e fino al 13 ottobre. Ma cosa succederà dopo quella data? Ad oggi non risultano aziende interessate a prendersi in carico tale servizio. Ad ogni modo l'amministrazione comunale dovrebbe indire un bando nella speranza di selezionare e individuare il soggetto che potrà assicurare il protrarsi del servizio mensa, ma le aspettative, da quanto emerso nell'incontro tra genitori e sindaco, non sono delle più rosee. Se l'esito del bando non dovesse essere quello sperato le famiglie dei bambini della scuola elementare di Laglio potrebbero trovarsi in seria difficoltà.