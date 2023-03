Screening mammografico: dal 13 marzo riprende l’attività all’ospedale di Menaggio

Lunedì 13 marzo riprende all’ospedale di Menaggio l’attività di screening per il tumore della mammella. Nelle scorse settimane è stato consegnato il nuovo mammografo, acquistato da Asst Lariana grazie ai fondi del Pnrr stanziati per l’ammodernamento tecnologico delle grandi apparecchiature (il finanziamento complessivo per il presidio Erba-Renaldi ammonta a 1 milione e 624mila euro). “Dopo le procedure di gara e l’acquisto attraverso Consip abbiamo dovuto attendere la conclusione degli interventi di installazione e di collaudo e dal 13 marzo possiamo riprendere con i primi esami” sottolinea il direttore generale di Asst Lariana, il dottor Fabio Banfi. Le lettere di convocazione sono già state inviate da Ats Insubria, l’ente che si occupa dell’attività di prevenzione, tra cui rientrano i programmi di screening gratuiti.

“E’ stato acquistato un mammografo con tomosintesi, di ultima generazione - spiega la dottoressa Rosa Maria Muraca, direttore del Dipartimento dei Servizi di Asst Lariana - Un macchinario che rende chiaramente visibili tutti i dettagli anatomici con la massima risoluzione di profondità e permette di ottenere immagini di alta qualità. Inoltre l’automazione intelligente assicura una personalizzazione della compressione del seno in base alla struttura della mammella garantendo al contempo un risultato ottimale dal punto di vista della risoluzione e del comfort della paziente”.