Divisi su molto ma non sulla donazione del sangue

È stato posizionato oggi in via Napoleona a Como un mega poster ideato da AVIS Comunale Como che ha come testimonial il sindaco Alessandro Rapinese, il consigliere regionale Sergio Gaddi e la consigliera comunale Barbara Minghetti: tre politici divisi su molto, ma non sulla donazione di sangue (tutti e tre, infatti, sono donatori attivi). AVIS Como vuole così promuovere la donazione di sangue, sollecitando chi transita per la trafficata via cittadina a diventare un donatore.

I tre testimonial hanno dato da subito la loro disponibilità all’iniziativa, accantonando, per il bene comune, visioni politiche differenti e modi diversi di approcciarsi al governo pubblico. Con un sorriso, si sono fatti fotografare insieme per offrire il loro contributo alla promozione di nuove iscrizioni ad AVIS. Diventare donatori è molto facile: basta andare sul sito www.aviscomunalecomo.it, scaricare la domanda e seguire le istruzioni, oppure passare dalla sede di via Fornace.

Per maggiori informazioni: Mario Botta – Presidente AVIS Comunale Como (presidente@aviscomunalecomo.it; cell. 335.5710607)