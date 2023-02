Mega tunnel ferroviario, a che punto sono i lavori: anche Como sarà "più vicina al mare"

Anche Como, quando il tutto sarà realizzato, sarà più vicina al mare.

Avevamo già accennato a questo progetto mastodontico che potrebbe davvero essere la svolta per tutti i lombardi che potranno raggiungere il mare della Liguria con solo un'ora di treno.

Il sogno sta per diventare realtà. Grazie al progetto del Terzo Valico dei Giovi-nodo di Genova, anche Monza sarà più vicina al mare. Una struttura che in termini di sostenibilità favorirà una riduzione del 33% dei tempi di percorrenza tra Genova e Milano, con conseguente calo del 55% delle emissioni di Co2 rispetto al trasporto su gomma. E così dalla stazione Centrale di Milano, che si raggiunge da Como in circa 40 minuti, sarà possibile "volare" a Genova in meno di un'ora grazie all'altra velocità.

Quanto manca alla fine dei lavori

Ma quanto manca alla sua realizzazione? Quando potremo evitare code chilometriche o tratte ferroviarie non sempre veloci per raggiungere Genova?

Allo stato attuale, come segnalato anche sul sito stradeeautostrade (aggiornato a gennaio 2023), è stato superato l’82% del totale degli scavi. Calogero Mauceri, commissario straordinario per il Terzo Valico ha dichiarato: “Siamo tutti concentrati per finire i lavori entro dicembre 2024”.

Come riporta il themeditelegraph, portale specializzato in shipping, logistica e trasporto intermodale nel Mediterraneo, è stato abbattuto il diaframma nella galleria di valico fra Polcevera e Cravasco, che significa un tracciato di 11 chilometri senza interruzioni dall’imbocco da Genova, in corrispondenza del bivio Fegino, fino oltre la finestra di Cravasco.

Potete seguire i lavori anche sul sito ufficiale: il mega tunnel dovrebbe essere pronto nel dicembre 2024. Ancora quasi due anni di lavori, quindi, ma tutto, per ora sembra procedere come da programmi.

Terzo Valico: numeri e curiosità

Il Terzo valico dei Giovi-nodo di Genova è una delle infrastrutture sostenibili più importanti tra quelle oggi in esecuzione in Italia. Alla sua realizzazione contribuisce infatti una filiera di oltre 2.300 imprese che dà lavoro a circa 5mila persone. Una volta ultimata, con i suoi 53km complessivi, accrescerà la competitività dell’Italia, conferendole maggiore centralità nei collegamenti trans-europei e permetterà l’integrazione della rete di Genova e del suo porto, rendendolo sempre più funzionale come hub internazionale, grazie alle interconnessioni verso Torino, Milano e, quindi, l’Europa.

Il Terzo Valico, come riportato sul sito, sarà collegato a Sud – mediante l’interconnessione di Voltri e Bivio Fegino – con la rete ferroviaria del nodo di Genova, per la quale sono in corso importanti lavori di adeguamento funzionale e di potenziamento, nonché con i bacini portuali di Voltri e del Porto storico. A Nord, dalla piana di Novi Ligure, il tracciato si collega alle linee esistenti Genova – Torino (per i flussi di traffico in direzione Torino e Novara/Sempione) e alla linea Tortona – Piacenza (per il traffico in direzione Milano – San Gottardo).

Il progetto costerà 6,9 miliardi di euro.