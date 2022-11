Como, in via Paoli apre il negozio Maxi Sport

E' imminente l'apertura di un nuovo grande negozio sportivo a Como. In via Pasquale Paoli 47 aprirà a novembre Maxi Sport, la catena di articoli e abbigliamento per lo sport (e non solo) con cinque punti vendita in Lombardia (Lissone, Merate, Brescia, Trezzano sul Naviglio e Sesto San Giovanni). Specializzata inizialmente soprattutto nella vendita online, la catena Maxi Sport realizza con Como il sesto punto vendita battendo sul tempo l'attesa apertura di Decathlon prevista, tra l'altro, in via Cecilio, a neanche un chilometro di distanza.

L'apertura di Maxi Sport è stata annunciata da qualche tempo dalla stessa catena attraverso una pubblicità sui social network senza, però, rivelare la location che ospiterà il punto vendita comasco. I brand venduti da Maxi Sport sono numerosi e tra loro ci sono anche i più noti marchi specializzati in capi di abbigliamento sportivo o comunque casual, come Fila, Invicta, Guess, Adidas, Diadora, Colmar, Birkenstock, Freddy, solo per citarne alcuni.