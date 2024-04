Maxi resort, Legambiente: "Il Lago di Como non è di Torno ma di tutti"

Legambiente ritorna sul caso Torno che inevitabilmente sta attivando diverse posizioni nettamente contrarie al progetto per la costruzione di una mega-resort.

"Abbiamo letto con interesse - scrive iul Circolo Legambiente Como - l’intervista al Presidente del FAI, Marco Magnifico, pubblicata sul Corriere Milano, in merito al grandioso progetto turistico di lusso da realizzare nel Comune di Torno. Condividiamo tutte le osservazioni e le preoccupazioni espresse, a partire dalla considerazione che “Il Lago di Como non è di Torno ma di tutti, è un patrimonio collettivo, oltre che del paese.”

Come Circolo Legambiente abbiamo chiesto al Comune di Torno di essere tra i soggetti convocati alla conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS - valutazione ambientale strategica - per poter portare all’interno di una procedura istituzionale il nostro punto di vista, fondato non solo su considerazioni di carattere ambientalista, ma anche su solidi elementi giuridici. Siamo convinti che un progetto di queste dimensioni, così impattante sotto il profilo ambientale, debba necessariamente essere assoggettato a VAS, come peraltro chiesto esplicitamente da Provincia e Sovrintendenza. Sottolineiamo che la procedura di VAS è prevista dalla normativa per “piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente” allo scopo di “ garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”

La sua messa in atto non dovrebbe essere vista come un ostacolo o un rallentamento nella realizzazione del progetto, bensì come uno strumento di garanzia volto a proteggere il patrimonio paesaggistico e il delicato ecosistema racchiuso in questo suggestivo angolo del nostro lago.