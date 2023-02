Max Angioni condurrà Le Iene, grande occasione per il comico comasco

Una sostituzione graduale ma attesa già dalle puntate di questa settimana. Per il comico comasco Max Angioni, che ora guiderà il programma “Le Iene” in onda su Italia1 al fianco di Belen Rodriguez, arriva quindi la grande occasione. Teo Mammucari, dopo l’ultima puntata dello show ha infatti ufficializzato la fine della sua collaborazione come presentatore del programma di Davide Parenti. Al suo posto, come detto, l'attore e comico comasco, ormai già presenza fissa della storica trasmissione delle reti Mediaset.

“Come previsto e in accordo con Mediaset - si legge in una nota dell'emittente - Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti d'intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida”. Mediaset ringrazia Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni”.