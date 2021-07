Mauro Mascetti è l'autista che ha salvato i 25 ragazzi di Lipomo dal bus in fiamme. Fermi: "Gesto eroico"

L'uomo, che è anche un volontario della Croce Rossa, sarà ospite in Regione Lombardia per ricevere un riconoscimento

All'arrivo dei vigili del fuoco i 25 ragazzi dell'oratorio di Lipomo, che erano sul bus che ha preso fuoco sulla SS36 in direzione Livigno, erano già tutti salvi. Merito di Mauro Mascetti, l'autista che si è accorto che qualcosa non andava e che scrupolosamente ha fermato il mezzo e fatto scendere tutti. Qualcuno dirà che ha fatto solo il suo dovere, ma è sicuramente stato colui che ha evitato una vera e propria strage.

"Oggi Mauro Mascetti, salvando 25 ragazzi dell’oratorio di Lipomo, si è reso protagonista di un gesto eroico. Avrò il piacere di averlo ospite in una delle prossime sedute del Consiglio regionale per testimoniargli personalmente la gratitudine dell’istituzione lombarda e attribuirgli un doveroso riconoscimento”

Lo ha sottolineato il Presidente dell’Assemblea regionale lombarda Alessandro Fermi, che rende merito alla prontezza dell'autista, volontario della Croce Rossa, che ha messo in salvo i 25 ragazzi a bordo del bus che ha preso fuoco questa mattina all'altezza di Varenna, sul ramo del lago di Lecco nella galleria “Fiumelatte”.

I ragazzi erano diretti a Livigno per una vacanza in un centro estivo.

Le parole del governatore Fontana: "Bravo, anzi bravissimo"

"Bravo, anzi, bravissimo l'autista dell'autobus che, con tempismo e grande lucidità, è intervenuto garantendo l'incolumità dei ragazzi a bordo. A lui va il più sentito ringraziamento della Regione Lombardia e di tutti i lombardi. Un plauso anche ai Vigili del Fuoco e a tutti coloro che sono intervenuti per prestare soccorso". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito all'incidente dell'autobus che ha preso fuoco, questa mattina, sulla Strada Statale che collega Lecco alla Valtellina con a bordo un gruppo di ragazzi in gita.