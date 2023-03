La spensierata domenica di Matteo Salvini sul lago di Pusiano fa discutere. Bufera social

Matteo Salvini nel giro di pochissimi giorni è stato visto nel comasco in varie occasioni. Il 10 marzo 2023 a Uggiate Trevano presso il noto ristorante La tenuta de L'Annunziata. Qui ha festeggiato i suoi 50 anni insieme a un centinaio di persone, i suoi amici più fidati. Tra loro anche la premier Giorgia Meloni e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Il giorno dopo rieccolo dalle nostre parti, questa volta a Eupilio presso La Geretta, un agriturismo specializzato in pesca d'acqua dolce sul lago di Pusiano. Come suggerisce il nome, questa tipologia di pesca è finalizzata alla cattura e al rilascio (catch & relase) delle varie tipologie di carpa (regina, specchio ecc.).

È stato lo stesso ministro a postare le foto di questa giornata spensierata con la sua fidanzata Francesca Verdini. Non sono mancate le polemiche da parte di molte persone e anche di alcuni giornali come Open che hanno visto le sue foto della domenica spensierata. "Il vicepremier, alla ricerca degli scafisti lungo tutto il globo terracqueo, ispeziona anche i laghi», scrive qualcuno. "Più di 70 morti sulla coscienza, giusto per ricordarglielo", fa eco qualcun’altro. Molti però anche i suoi sostenitori: "sono queste foto che fanno imbestialire la sinistra...loro "non riescono a farle". E la bufera sui social ora conta migliaia di commenti.