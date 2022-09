Ancora un matrimonio: Villa Olmo e il suo parco chiusi per un matrimonio

Questa volta la chiusura non durerà un mese come in occasione del matrimonio del magnate inglese Alan Howard, ma solo quattro giorni. Ad ogni modo anche questa volta Villa Olmo e il suo parco resteranno inaccessibili ai comaschi e ai turisti. Per la precisione la chiusura è stata prevista dal 1° al 4 settembre. Motivo? Sempre un matrimonio.

A organizzare le nozze è la stessa società che ha allestito il matrimonio del miliardario inglese. La parte principale della villa, l'ex ristorante e il parcheggio sul lato di via Cernobbio sono off limits.

Nel dettaglio, il 3 settembre il parco di Villa Olmo sarà chiuso al pubblico per lo svolgimento dell'evento privato.

che come detto si svolge dal 1° al 4 settembre nella villa. E’ stato limitato il transito ciclo-pedonale all’interno del parco consentendo la percorrenza lungo il Chilometro della conoscenza e garantendo l’attraversamento del parco lungo il lago, dalle ore 7 del 31 agosto alle ore 23 del 2 settembre e dalle ore 7 del 4 settembre alle ore 12 del 4 settembre, prevedendo, per ragioni di sicurezza, la chiusura integrale del parco e dei cancelletti pedonali il giorno 3 settembre 2022.