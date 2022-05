Giorgia Palmas e Filippo Magnini sposi sul Lago di Como

Un'altra coppia vip ha scelto il Lago di Como come scenografia del proprio matrimonio. Questa volta a dire "sì" sul quel ramo del lago di Clooney, sono stati l'ex velina Giorgia Palmas e il campione di nuoto Filippo Magnini. Dopo il rito civile celebrato il 12 maggio, la coppia ha deciso di celebrare anche quello religioso. Ha scelto di farlo in una chiesa di Argegno. Lei in abito bianco di pizzo con un bouquet di rose bianche, lui in abito blu elegantissimo. Le foto non potevano che comparire, poi, sulle loro pagine social. Tra i luoghi scelti per il servizio fotografico c'è anche un punto panoramico del primo bacino. Alle loro spalle si vede il lago, il profilo della città con la diga foranea, il Monumento ai Caduti, il Tempio VOltiano e il Castel Baradello.