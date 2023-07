Il giornalista e l'avvocato (ed ex consigliera) pronunciano il fatidico sì: Giuseppe Guin e Ada Mantovani sposi

Per decenni lui è stato giornalista al quotidiano La Provincia e oggi è uno degli scrittori comaschi più apprezzati e più letti. Lei è un avvocato civilista nota anche per il ruolo di consigliera comunale che ha ricoperto per dieci anni, dal 2012 al 2022. Giuseppe Guin e Ada Mantovani si sono uniti in matrimonio sabato 22 luglio. Dopo un lungo fidanzamento hanno deciso di pronunciare il fatidico sì e lo hanno fatto in Municipio a Como. A celebrare le nozze con rito civile è stato il consigliere comunale del PD Stefano Fanetti. La cena e la festa si sono svolte alla Cometa, un'occasione per raccogliere donazioni per la Casa Famiglia Bottini di via Zezio. Dalla redazione di QuiComo le più vive felicitazioni. Auguri agli sposi!