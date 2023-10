Mario Pozzi, il sindaco di Centro Valle Intelvi rappresenterà i Comuni della Provincia di Como

Mario Pozzi, nominato rappresentante per la provincia di Como nell’ambito del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). L’organismo regionale è l’organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. Pozzi è stato nominato con 58 voti (che rappresentano oltre 310mila abitanti) a favore, astenuti i Comuni di Tavernerio e di Pusiano.



Mario Pozzi avrà un ruolo centrale per la partecipazione degli Enti Locali nelle politiche regionali, infatti dovrà garantire la partecipazione degli stessi ai processi decisionali della Lombardia e verificare l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.



“Sono molto felice di questo incarico in quanto potrò portare la voce della gran parte delle Amministrazioni del territorio. – spiega Mario Pozzi, Sindaco di Centro Valle Intelvi – La nostra provincia è costituita soprattutto da piccole realtà con problematiche variegate in quanto dislocate in pianura, in collina, sul lago e in montagna. Ognuno ha esigenze e necessità differenti, per questo l’attenzione e la condivisione deve essere totale. Come già detto, mi metterò, come sempre, a disposizione dei colleghi e vorrei lavorare in modo sinergico e serrato per fare sentire la “nostra voce” in Regione”.