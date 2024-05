Il nuovo marciapiede del lungolago in piazza Cavour è già danneggiato

Incredibile ma vero, il marciapiede della nuova passeggiata del lungolago di Como, davanti a piazza Cavour, deve essere già riparato. A distanza di un mese e mezzo dalla sua inaugurazione in pompa magna (alla presenza di tre sindaci di Como e del presidente della Regione Loombardia, Attilio Fontana) lo spigolo del marciapiede appare visibilmente danneggiato. Si è sgretolato, nonostante sia fatto in granito. A cosa può essere dovuto un simile danno? Forse all'urto, anzi, agli urti di alcuni veicoli, ma secondo il cittadino che ha scattato le foto e inviato la segnalazione alla redazione di QuiComo, la responsabilità potrebbe essere (il condizionale è d'obbligo) addirittura degli stessi pesanti mezzi da lavoro che hanno operato fino a qualche giorno fa sul cantiere. Quale che sia la causa, una cosa è certa: non è bello vedere un marciapiede nuovo, così tanto atteso dalla città, già in queste condizioni. Bisogna ripararlo.