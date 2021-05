In tanti in piazza Cavour per la pace in Palestina

Un centinaio, forse di più, i partecipanti che hanno risposto all'appello dell'associazione Como Senza Frontiere per manifestare in piazza Cavour nel pomeriggio del 16 maggio 2021. Una manifestazione molto sentita da chi vi ha aderito. Slogan e interventi sono stati volti a chiedere l'interruzione dei bombardamenti nella striscia di Gaza da parte del governo israeliano dopo che negli ultimi giorni le tensioni hanno portato a nuovi atti di vera e propria guerra. "Crediamo sia indispensabile - spiegano da CSF - attivare un’ampia presa di coscienza a partire proprio dai sentimenti della gente, avendo come punto di partenza le richieste che l’appello di Rete Pace e Disarmo ha posto al centro della sua “lettera aperta” alle istituzioni italiane". Tra queste richieste, innanzitutto, lo stop immediato di attachi da parte di Israele per poi intraprendere una via della pace che non sia solo una mera sospensione degli attacchi.

Alla giornata del 16 maggio hanno aderito anche Acli e Uil di Como-