Gli auguri speciali di Asst Lariana alle mamme dei bimbi fragili: nei loro messaggi la vera forza dell'amore

Sono parole commoventi, ma anche piene di forza e speranza, quelle che alcune mamme di bambini fragili e "rari" hanno pubblicato nel post che Asst Lariana ha dedicato a tutte le mamme e in special modo a loro. Un bellissimo modo per celebrare la Festa delle Mamme. Non c'è amore più grande che quello per i propri figli, ma certe volte amare così vuol dire anche dover soffrire e saper trovare la forza di andare avanti per regalare un al proprio bambino il sorriso e una vita quanto più bella possibile.

Greta, mamma di Elia, cita una frase dello scrittore Romano Battaglia: "Ci sono giorni pieni di vento, ci sono giorni pieni di rabbia, ci sono giorni pieni di lacrime e poi ci sono giorni pieni d'amore che ti danno il coraggio di andare avanti per tutti gli altri giorni". Greta aggiunge: "Con te, Elia, succede tutto questo! E la cosa incantevole è che starti a fianco ci fa crescere e cambiare, con il tuo senso di meraviglia, di persona unica dentro questo mondo".

Tatiana, mamma di Tommi: "Essere la mamma di Tommi è un dono, non importa quanto sia difficile.. non importa quante lacrime dovrò asciugare e quante volte dovrò rimettere insieme i pezzi del mio cuore.. perchè io sono una Mamma ed ogni giorno cercherò di far sorridere gli occhi e il cuore dei miei figli".

Sonia mamma di Salvo: "Il tuo sorriso è per me il dono più grande".

Sissi mamma di Vittorio: "Essere mamma di Vittorio è una esperienza estrema: estremo amore dato e ricevuto, estrema fatica e preoccupazione, estrema gioia per ogni progresso o risultato raggiunto".

Vanessa mamma di Celeste: "Essere mamma significa dare un senso ad ogni cosa, ad ogni piccolo gesto, ad ogni piccolo sorriso! E' una bimba speciale che rende una mamma speciale!".

Francesca mamma di Edoardo: "Essere la mamma di un bambino speciale è un dolore ed una gioia insieme, scopri di avere una forza che non avresti immaginato, ci sono momenti difficili da affrontare ma hai la certezza che ogni traguardo, ogni obiettivo da lui raggiunto, sarà così prezioso e porterà ad una felicità tale da porre le fatiche in secondo piano. L'amore va oltre le fatiche, va oltre la diversità, ciò che rimane sei tu ed io mi prenderò cura di te".

Grazia, mamma di Vincenzo: "Essere la mamma di un bambino speciale vuol dire affrontare tante sfide con la forza di un leone e la leggerezza di una piuma allo stesso tempo, perchè nonostante la strada sia talvolta tortuosa, in fondo c'è sempre una luce che illumina il volto del bambino e il cuore della sua mamma".