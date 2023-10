Maltempo a Como, gli allagamenti e i danni alle case

L'ondata di maltempo che si è abbattuta questa mattina sulla città, con vento e piogge intermittenti, a tratti davvero intense, annunciate dall'allerta arancione di ieri, sta causando qualche disagio in città. Al momento si segnala qualche strada allagata come in via Milano e un intervento dei vigili del fuoco in via Collegio dei Dottori, sempre a Como. Timore per i paesi del Lario già colpiti dalle frane, ma per fortuna al momento non sono stati segnalati eventi in questo senso. Le condizioni meteo dovrebbero comunque già migliorare dalla metà pomeriggio di oggi, venerdì 20 ottobre, quando le piogge diminuiranno sino a cessare.

Articolo in aggiornamento