Il ritorno trionfale dell'antico mais di Alserio: era quasi estinto ma adesso è sulle tavole dei migliori ristoranti

In un piccolo angolo della provincia di Como, precisamente ad Alserio, il grazioso paese che si affaccia sull'omonimo e pittoresco lago, si sta svolgendo un'eccezionale storia di rinascita agricola e culinaria. Al centro di questo racconto c'è Fabiano Rosa, un uomo appassionato e determinato, il cui impegno straordinario sta riportando in auge l'antico mais rostrato di Alserio, una varietà autoctona che ha attraversato almeno due secoli di storia. Si tratta di un mais a granella vitrea caratterizzato da un rostro, noto per la sua qualità e le sue caratteristiche organolettiche davvero particolari, diciamo pure uniche.

Una varietà salvata dall'estinzione

Fabiano Rosa abita a Cantù e come lavoro è funzionario presso la pinacoteca di Brera. Nel suo curriculum non ci sono esperienze agricole o culinarie, ma avendo lavorato alcuni anni ad Alserio è venuto a conoscenza della storia di questo mai autoctono e dopo avere scoperto che rischiava davvero l'estinzione, ha deciso di dedicarsi a un serio progetto per salvarlo e riportarlo sulle tavole. Infatti, con la farina del mais di Alserio si può fare una polenta unica al mondo. "Ma questa varietà è caduta in disuso e stava rischiando davvero l'estinzione - racconta Fabiano - soprattutto a causa della crescente popolarità e diffusione dei mais ibridi americani. Ad Alserio era rimasta solo una famiglia a coltivarlo, soprattutto per l'autoconsumo, ma ormai anch'essa era in procinto di smettere a causa dell'eccessivo impegno necessario. Ho deciso così di impegnarmi in un progetto di salvaguardia di questo mais e ho trovato l'appoggio dell'amministrazione provinciale. Nella zona agricola di Alserio abbiamo coltivato il mais e a ottobre abbiamo raccolto circa una tonnellata. E ora, finalmente, è pronta la farina che sta già finendo sulle tavole di rinomatissimi ristoranti".

Una polenta degna dei migliori ristoranti

La farina prodotta viene utilizzata in rinomati ristoranti, tra cui il Bulgari di Milano, il Four Seasons Hotel Milano, il Villa d'Este, il Rosa Grand Milano e il Musa del Lago di Como. "Con questa farina si può fare una polenta dalle caratteristiche uniche - tiene a precisare Fabiano Rosa - direi inconfondibili. Ha un gusto più deciso rispetto alla polenta alla quale siamo abituati.

Un progetto di squadra

Per la coltivazione e il raccolto il progetto di tutela del mais di Alserio si è avvalso dell'azienda agricola Molteni Domenico e Figli di Figino Serenza, mentre la macinatura della farina è stata affidata a Galizzi Food di Leffe, in provincia di Bergamo, zona in cui certamente la polenta rappresenta un piatto tipico della tradizione gastronomica. Questa partnership dimostra l'importanza della collaborazione tra settori diversi per raggiungere il successo in un progetto così ambizioso, che riporta in auge quello che deve essere considerato un orgoglio della comunità di Alserio, che vede così rinascere un elemento prezioso della propria storia culinaria.