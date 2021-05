Cernobbio, dagli abissi al cielo: torna la meravigliosa processione alla Madonna del lago

Domenica 30 maggio alle ore 10 si terrà la meravigliosa processione via acqua, terra e cielo alla Madonna del lago.

La Madonna del Lago è una scultura in bronzo alta oltre 2 metri, depositata ad una batimetria pari a metri 6,00. facilmente visitabile da qualsiasi tipo di disabilità o abilità.

La Madonna del Lago è stata realizzata e donata da diversi sponsor e benefattori, a simboleggiare la devozione di Cernobbio verso la Madonna del Bisbino. Si tratta di un’opera d’arte che, con la gettata del basamento in cemento armato. raggiunge un peso complessivo di quasi 500 chili con annessa una Campana in ottone, collocata ai piedi della Madonna. che rievoca il santuario della Madonna del Bisbino, funzionante, il cui eco, dopo tre rintocchi.

Permette di elevare al cielo la preghiera dei fedeli. La Madonna del Bisbino è protettrice di tutti i naviganti e sportivi subacquei.

Come assistere

La “Processione via Lago” è un evento organizzato dalla Invincible Diving, che permette di assistere alla posa della Corona dal battello gratuito e debitamente attrezzato per le persone con disabilità o dal parco della meravigliosa Villa Pizzo (tutti gli amici con disabilità saranno ospiti sul nostro battello e non potranno recarsi a Villa Pizzo). Fino a esaurimento posti.

La partenza del battello è prevista per le ore 10.00 con ritrovo all’imbarco in riva al lago (Piazza Risorgimento) alle ore 9.00 dove troverete il gruppo de Gli Amici di Cernobbio che ci aiuteranno a organizzare la salita a bordo e la partenza.

Il parco di Villa Pizzo sarà aperto al pubblico, per raggiungere questa meravigliosa antichità sarà necessario lasciare le auto presso i parcheggi preposti e indicati sulla mappa allegata e proseguire a piedi. Verrà posto un divieto assoluto di recarsi preso la zona del Pizzo con il proprio veicolo e si invita a prestare particolare attenzione in prossimità dell’ingresso della Villa dove la strada è particolarmente stretta e il marciapiede si assottiglia.

Il rientro è previsto per le ore 12.00

Domenica 30 sarà presente anche Monsignor Oscar Cantoni Vescovo di Como e prenderanno parte le società che operano sul lago quali pescatori, subacquei, vela, motonautica, canottaggio, Kayak, Forze dell’Ordine e di Protezione Civile e l'Aero Club Como, giàpartnerdell’iniziativa, dopo l’evento organizzato lo scorso 31 ottobre, metterà a disposizioneun’imbarcazione per portare l’assistenza necessaria alla processione, dove troveranno posto due sub e due assistenti bagnati, oltre ai propri idrovolanti che parteciperanno al pellegrinaggio dal cielo.

Dove parcheggiare

Di seguito le indicazioni per i parcheggi e i punti di ritrovo:

PARCHEGGIO DISABILI

-Scuola Elementare di Cernobbio, via Regina 15, Cernobbio

PARCHEGGIO GENERICO

-Bennet, via Asiago 2, Como

- Lidl, via Matteotti 4, Cernobbio

-Granmenrcato, via per Cernobbio, Como

RITROVO PARTENZA BATTELLO

- Riva di Cernobbio, Piazza Risorgimento

RITROVO VILLA PIZZO

- Villa Pizzo, via Regina 48, Cernobbio

Presso i punti di ritrovo troverete uno o più addetti del gruppo Invincible Diving o Amici di Cernobbio.

L'evento vede la collaborazione ela partecipazione di molte associazioni e enti:in primis l'Invincible Diving Cernobbio, il Comune di Cernobbio, HSA Italia, AusSportiva, AusNiguarda, Amici di Cernobbio