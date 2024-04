Made in Maarc: al via la quarta edizione del concorso fotografico

Il Concorso PhotoMaarc, nato con lo scopo di indagare il patrimonio architettonico italiano tra le due guerre, individuandone la varietà dei linguaggi e la capacità di risposta alle esigenze poste dalla società, per l'edizione 2024 propone un tema dalle forti implicazioni emotive, legato all'architettura e alla storia del nostro paese, e cioè le diverse tipologie di monumenti nati per ricordare i caduti dei due grandi conflitti mondiali del ‘900.

Tema molto sentito, fin dal 1919, come testimoniano i monumenti realizzati a seguito della costituzione di comitati cittadini che volevano perpetuare la memoria dei propri caduti ed elaborarne il lutto a livello collettivo, diviene successivamente di rilevanza nazionale con l’istituzione di Commissioni ministeriali dedite a promuovere la costruzione di monumenti e luoghi specifici, compresi i Parchi della Rimembranza. Il vasto programma interessò tutta l'Italia, dal Friuli alla Sicilia, e nell'arco di trent'anni sui luoghi delle battaglie, nelle città, nei paesi, nelle piazze, nelle strade, nei cimiteri vennero costruite diverse migliaia di monumenti sotto forma di lapidi, sculture, targhe, pietre, fontane, cippi, are, tempietti, torri, fari, asili, viali, parchi, sacrari e ossari.

Moltissimi di questi monumenti, realizzati in luoghi che rispondevano a esigenze di visibilità e rappresentatività anche sul piano urbanistico, sono ancora presenti nelle nostre città, tra questi PhotoMaarc 2024 propone ai partecipanti una selezione significativa, che permetterà – grazie alle immagini pervenute – di ampliare l’archivio fotografico che si sta costituendo ad ogni edizione del concorso.

Nello specifico Il bando individua un repertorio di 412 opere (Elenco Opere), realizzate tra il 1920 e il 1950, dislocate in 101 province, che interessano tutte le regioni italiane.

Come nelle edizioni precedenti, il concorso si rivolge a un pubblico non solo di settore, ma a tutti coloro che sono interessati alla fotografia come strumento di indagine e conoscenza delle città, dello spazio urbano e dell'architettura nel suo rapporto con l'ambiente e il paesaggio.

GIURIA

Silvia Camporesi - fotografa

Ernesto d’Alfonso - architetto, direttore ArcDueCittà

Lorenzo Degli Esposti - architetto

Barbara Palazzi - architetto / fotografa

Giovanna Saladanna - architetto / grafica

PREMI

-al primo classificato: € 400,00 netti;

-al secondo classificato: € 300,00 netti;

-al terzo classificato:€ 200,00 netti;

-alle fotografie menzionate spetterà relativo certificato.