Como, politica in lutto: è morto l'ex assessore leghista Diego Peverelli

È morto Diego Peverelli, ex assessore e consigliere comunale di Como per la Lega. Peverelli aveva 83 anni ed è stato uno degli esponenti del Carroccio piu attivo e agguerrito del territorio comasco. Durante l'ultimo mandato della giunta dell'ex sindaco Stefano Bruni era stato assessore all'Ambiente. Di lui si ricordano gli accalorati interventi che sfociavano spesso in aula in vere e proprie feroci discussioni con i suoi avversari politici. Ma quello che sembrava uno scontro insanabile lasciava poi sempre spazio, fuori dall'aula, a civili se non amichevoli rapporti. Già, perché Peverelli apoarteneva a quella generazione di politici che sapeva sempre lasciare le polemiche e gli attriti confinati nella sfera politica. L'assessore regionale della Lega, Alessandra Locatelli, si è detta addolorata: "E' un dispiacere enorme, ha sempre messo il cuore in tutto quello che faceva. Per noi non era solo in militante ma anche un amico"