Lutto nel mondo dello sport a Como: è morto il giornalista Riccardo Bianchi

Riccardo Bianchi, noto giornalista sportivo di Como, è morto all'età di 64 anni. Gli amici erano preoccupati perchè non rispondeva alle telefonate e lo hanno trovato privo di vita in casa. Riccardo amava lo sport, ma piu' di ogni altra cosa il Como 1907. Dopo aver collaborato come cronista sportivo con La Provincia ha fondato ÈSport, in cui conduceva anche il programma BIANCOBLUTV. Un malore improvviso sarebbe alla base di questa perdita. Lo ricordano i colleghi di ÈSport, con un post commosso sulla loro pagina Facebook, anche per il suo essere andato sempre incontro ai giovani, trasmettendo loro l'amore per questo lavoro, per lo sport e per il Como.

Anche il Como 1907 ha rilasciato un comunicato stampa di cordoglio e si stringe con sincero affetto ai suoi cari.