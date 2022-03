I lupi scendono a valle: un branco attraversa la Statale 36. Il video

I lupi sono scesi a valle. Si tratta di un branco, composto da almeno 4 esemplari, che è stato avvistato prima in Valchiavenna a Samolaco e poi i lupi sono stati filmati da due automobilisti sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga mentre attraversavano. I lupi, secondo quanto riferisce la polizia provinciale, si sarebbero spostati da Valle Albano a Sorico, fino a Colico. A Vercana, in località Pighee un cervo di grosse dimensioni è stato sbranato e la polizia provinciale sta indagando ma con ogni probabilità si tratterebbe dello steso branco che si aggira in zona, seguendo le prede.

I video girati da due automobilisti sono diventati virali sui canali social e sono stati fatti attorno le ore 5.30/6.00, di mercoledì 2 e giovedì 3 marzo. Gli avvistamenti continuano.