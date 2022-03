Lupi sui monti di Vercana: cosa fare nel caso di un incontro ravvicinato

Sono sempre di più gli avvistamenti di lupi nelle alture dei monti lariani. Dopo il recente avvistamento di Colonno, dove alcuni esemplari sono stati ripresi mentre attraversavano di corsa la strada, nei giorni scorsi sono circolate altre fotografie, questa volta che ritraggono lupi sui monti di Vercana. La conferma arriva da residente della zona, il primo ad avere diffuso le foto su Facebook e che ha assicurato che si tratta di Vercana.

Sebbene generalmente i lupi rappresentino un pericolo per bestiame ed altri animali ma non per l'uomo, è bene conoscere qualche semplice regola di comportamento da adottare in caso di un incontro ravvicinato. Infatti, tendenzialmente il lupo preferisce scappare dall'uomo, ma ci sono circostanze che potrebbero indurlo a diventare aggressivo. A tale proposito riportiamo i consigli diramati dall'Ufficio caccia del Canton Grigioni. D'altra parte i lupi svizzeri non sono diversi da quelli che frequentano i monti intorno al Lago di Como.

La situazione si fa pericolosa quando il lupo si abitua alla presenza dell'uomo o addirittura associa la sua presenza al cibo. Il lupo che riceve del cibo può imparare a mendicarne altro. Inoltre, non si dovrebbero mai seguire né il lupo, né i cuccioli per poterli osservare o fotografare. Evitare di recarsi nella zona in cui si trova la tana. Il lupo può reagire in modo aggressivo se è malato (rabbia) o ferito, se è stato attirato con del cibo o se messo alle strette.

Regole di comportamento basilari

• Se incontrate un lupo, mantenete la calma, fermatevi e cercate di capire la situazione. Se il lupo si accorge di essere stato scoperto, di regola si ritira o scappa.

• Se il lupo non scappa immediatamente, mantenete la calma e fatevi notare usando un tono deciso; indietreggiate lentamente.

• Non cercate in nessun caso di avvicinarvi al lupo, nemmeno per scattare delle fotogra-fie.

• Non seguite mai un lupo.

• Evitate di recarvi nella zona della tana.

• Non dare in nessun caso del cibo ai lupi! Non abbandonate resti di cibo (nemmeno in caso di grigliate, picnic, campeggi).

• Il lupo può considerare i cani quali intrusi nel proprio territorio oppure quale potenziale preda. Tenete sempre d'occhio personalmente il vostro cane oppure tenetelo al guinza-glio.

• Segnalate immediatamente al guardiano della selvaggina lupi che hanno mostrato un comportamento anomalo oppure che si sono mostrati poco schivi.

• Se trovate un animale predato, comunicate il ritrovamento al guardiano della selvag-gina.