Lungolago: sostituiti i pannelli difettosi delle barriere a pacchetto

Era accaduto nell'estate del 2022 lungo la sezione di viale Geno, si è ripetuto a inizio agosto lungo la nuova passeggiata del lungolago di Como. Stiamo parlando dei pannelli che ricoprono i cassoni delle barriere a pacchetto, coperchi d'acciaio zincato sui quali viene fatto un trattamento antisdrucciolo. Il loro deterioramento, avvenuto a pochissime settimane dall'installazione, ha costretto i responsabili del cantiere delle paratie a intervenire nuovamente. Già da questa mattina gli addetti erano infatti al lavoro per la rimozione e la sostituzione dei pannelli difettosi.

Intanto, come anticipato ieri, ha fatto il suo debutto la nuova biglietteria della Navigazione, rispetto alla quale, dopo le osservazioni sull'estetica dell'impianto di condizionamento posto sul tetto della struttura, qualcuno ha rilevato il fatto che i tre box office non siano riparati dal sole. Tuttavia, nemmeno la tettoia è in grado di contenere all'ombra tutti i turisti in paziente attesa di acquistare il biglietto e imbarcarsi per il lago di Como. Questa mattina la fila era lunga almeno cento metri oltre la pensilina della Navigazione. Per fortuna la canicola dei giorni scorsi è orma alle spalle.