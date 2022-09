Il nuovo lungolago corre verso piazza Cavour

Bello o brutto, infinito e desiderato, il nuovo lungolago di Como corre verso piazza Cavour. Una lotta contro il tempo per sigillare il mandato del governatore lombardo Attilio Fontana, in scadenza a marzo 2023 ma che si è già ricandidato, con la consegna del primo lotto delle paratie, allungate sino appunto a piazza Cavour compresa, entro l'inizio della primavera 2023. Una promessa fatta in loco dall'assessore regionale Sertori, in visita al cantiere lo scorso luglio e che nei fatti, salvo improbabili terremoti, sembra possa essere rispettata. Non solo sta prendendo forma il muro di contenimento a lago, già al centro di una polemica tra Lega e Pd, il cui rivestimento ha ormai interessato tutto il tratto che va da Sant'Agostino a lungo Lario Trieste, ma i lavori delle paratie procedono spediti anche sulla superficie della passeggiata. Una volta posate le barriere a pacchetto, già ultimate nel tratto di viale Geno, avremo finalmente una visione - seppure nuda visto che per gli arredi di superficie dovremo infatti attendere oltre il mese di marzo - della nuova ampia parte calpestabile del lungolago più tribolato del mondo. Vale sempre la pena ricordare che i lavori sono iniziati nel lontano 2008: dopo 3 lustri forse un primo pezzo verrà definitivamente restituito alla città il prossimo anno.