Lungolago, pavimentato il primo tratto della ciclopedonale

Mentre il cantiere di Regione è alle prese con l'installazione della nuova biglietteria della Navigazione del lago di Como, parallelamente il Comune sta procedendo alla costruzione della ciclopedonale sulla vecchia passeggiata del lungolago. Anche in questo caso i lavori, che hanno causato qualche problema al traffico soprattutto per chi proviene dalla Lariana, procedono come da cronoprogramma. Nel tratto interessato, ovvero quello che corre da Sant'Agostino a piazza Cavour, dopo gli scavi e il tracciamento del percorso è infatti iniziata anche la posa della pavimentazione in graniglia di cemento, naturalmente diversa da quella del nuovo lungolago dove è invece previsto il porfido. Finito questo passaggio, verranno ripristinate anche le aiuole lungo la carreggiata. La fine dei lavori, lungo questo primo tratto di ciclopedonale, sono attesi entro l'estate.