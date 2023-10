Ecco le prime sedute del nuovo lungolago di Como

Mentre il cantiere delle paratie prosegue la sua lenta corsa verso la fine, traguardo atteso per il prossimo anno, con i lavori ora principalmente concentrati sulla scalinata di piazza Cavour e sulla vasca B, ovvero l'ex passeggiata Amici di Como, il Comune di Como prosegue con le opere di arredo e corredo. Dopo la ciclopedonale, avviata ufficialmente nei giorni scorsi, sono state posate tra viale Geno e piazza Sant'Agostino le prime sedute sulla nuova passeggiata. Si tratta di alcuni grossi elementi, a forma di parallelepipedo, che vanno a completare una prima porzione di lungolago e in particolare la grande aiola intonr alla quale sono state posizionate. Finalmente quindi, almeno qui, non si può più solo passeggiare ma anche sedersi a godere la vista del lago di Como.