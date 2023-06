Lungolago: la nuova ciclopedonale si tinge d'azzurro

A piccoli passi, ma oggettivamente significativi, il nuovo lungolago, con i due cantieri in parallelo di Regione e Comune, mostra ogni giorno il traguardo sempre più vicino. Sulla vecchia passeggiata, quasi pronta per essere restituita ai pedoni e alle biciclette, si tinge oggi d'azzurro la nuova ciclopedonale, alla quale sta lavorando Palazzo Cernezzi. Il primo tratto, sino a piazza Cavour, è praticamente ultimato. Sull'altro fronte, quello in capo invece al Pirellone, prende forma la nuova biglietteria della Navigazione, con una nuova (attesa) pensilina per riparare gli utenti in coda dal sole o dalla pioggia.

Conclusa anche la pavimentazione in porfido e gli arredi, almeno per quanto riguarda le opere murarie, il cronoprogramma prevede entro l'estate la consegna del primo lotto dell paratie, quello della cosiddetta vasca A. Poi si provvederà, probabilmente in autunno con la scalinata di piazza Cavour e quindi con la vasca B che arriva fino ai Giardini a lago, i cui lavori dovrebbero invece partire il 12 giugno. Quel che tutti si augurano, facendo gli scongiuri del caso, è che da viale Geno al Tempio Voltiano, almeno dal 2015, si possa finalmente dire addio a tutti i cantieri del primo bacino del lago di Como.