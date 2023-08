Como, un altro pezzo di lungolago è stato liberato

Un altro pezzo di lungolago restituito ai cittadini. E ai turisti. Da oggi la nuova biglietteria della Navigazione, realizzata in prossimità di piazza Cavour, è libera dalle transenne e i passanti possono accedere alla nuova passeggiata da ogni lato della struttura. Certo, manca il parapetto e per ora al suo posto sono posizionate transenne da cantiere alle quali i visitatori si appoggiano per rimirare il lago e scattarsi i selfie, ma il nuovo lungolago ha preso ormai forma. Non è più necessario impegnare l'immaginazione per visualizzare come sarà una volta che i lavori saranno completati del tutto. Manca solo, si fa per dire, il tratto antistante piazza Cavour e poi, finalmente, il lungolago di Como sarà percorribile dai giardini a lago fino a Sant'Agostino.