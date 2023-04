Lungolago, iniziati i lavori di costruzione della nuova biglietteria della Navigazione

Il nuovo lungolago, parzialmente riaperto a Pasqua, mostra ogni giorno nuovi progressi. I lavori avanzano senza sosta e, nonostante le critiche, le ultime non del tutto risolte riguardano i ritardi nella consegna dei parapetti, attualmente sono state installate delle transenne provvisorie, tutti si augurano che entro il 2014 possa essere finalmente messa la parola fine sul cantiere delle paratie di Como. Un altro importante tassello riguarda la biglietteria della Navigazione, per la quale proprio in questi giorni sono iniziati i lavori di costruzione della nuova sede, che tornerà esattamente dov'era prima. Gli operai sono infatti al lavoro per posizionare la nuova struttura portante in legno sul nuovo tratto di lungolago adiacente a piazza Cavour. Entro maggio verrà completato anche questo tratto di passeggiata e se tutto va bene entro la fine dell'estate si concluderanno i lavori della cosiddetta vasca A dell'opera antiesondazione. Intanto sulla vecchia passeggiata proseguono i lavoro per la ciclopedonale.