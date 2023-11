Lungolago di Como, riaperta anche la seconda corsia

Si torna alla normalità dopo la riapertura di una corsia avvenuta ieri sul lungolago di Como. Queste di seguito le indicazioni della Polizia Locale.

E’ stato riaperto anche Lungo Lario Trento direzione da via Recchi a via Cairoli.

ATTENZIONE. Dalle ore 12.00 non sarà più possibile la deviazione attraverso la ZTL.

Da ieri non si può più utilizzare la corsia preferenziale da via Bertinelli, via Nazario Sauro, Viale Battisti, Viale Spallino, via Milano.

Lago in disceca a 113 all’idrometro di Malgrate.

In Piazza Cavour continuano ad operare mezzi e uomini per la pulizia dell’area. Chiediamo di non intralciare le operazioni di ripristino e di fare attenzione alla movimentazione di macchine e attrezzature.