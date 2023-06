Lungolago di Como: tu chiamale, se vuoi, emozioni

Per quanto sia ancora difficile condividere appieno i seppur comprensibili entusiasmi di Regione e Comune, va comunque detto che il nuovo lungolago di Como, in queste settimane di assalto turistico senza precedenti, sta offrendo nuove visioni che vanno persino oltre quelle alla quali eravamo abituati prima che iniziasse il cantiere più difficile che sia mai stato avviato in città. Sono passati così tanti anni che ci eravamo quasi rassegnati a perdere lo sguardo del primo bacino del Lario che corre da piazza Cavour a Lungo Lario Trento, il tratto rimasto vittima del cantiere delle paratie per ben tre lustri. Vero che ancora non siamo alla fine, vero che i parapetti sono ancora incredibilmente provvisori, ultima beffa figlia di una incomprensione, diciamo così, tra chi non li voleva, la Regione, e chi pensa invece che siano indispensabili, il Comune, per ragioni, anche abbastanza ovvie per come è stato concepito il nuovo lungolago, di sicurezza. Certamente nemmeno dimentichiamo le critiche che da più parti ancora oggi vengono mosse per alcune scelte architettoniche che riguardano hanno caratterizzato il nuovo lungolago e la nuova ciclopedonale.

Tuttavia, almeno per chi ha seguito questa vicenda fin dal suo inizio, anno 2008, tre sindaci fa, l'immagine in apertura, scattata questo pomeriggio, suscita, se non emozione, almeno lo stesso stupore che si prova quando si alza un sipario dopo una lunga attesa. Se non altro perché l'incubo peggiore, ovvero quello che il cantiere corresse il rischio di non finire mai, sembra definitivamente messo alle spalle. Ora si tratterà di capire come renderlo ancora più vivibile, perché questa è una delle poche città lacuali dove è ancora quasi impossibile fare un aperitivo o una cena in riva al lago. Senza però dimenticare che alla fine, quando anche la scalinata di piazza Cavour e l'altro tratto di passeggiata saranno ultimati, tutto questo sarà solo un "effetto secondario" delle paratie. Quelle che un giorno, quando il lago di Como minacciasse di uscire, verranno alzate a manovella per far sì che non invada la città. Ecco, solo allora, se tutto funzionasse come promesso, capiremo se questo calvario ha avuto davvero un senso. Perché al di là di chi sostiene che il vecchio lungolago era più bello di quello nuovo, al di là di chi pensa il contrario, le "maledette" paratie dovranno funzionare come un orologio svizzero.