Lungolago, la sorpresa: chiusa gran parte dell'ex passeggiata Amici di Como

Inaugurata solo la scorsa settimana la nuova passeggiata da viale Geno sino a piazza Cavour, da ieri sul travagliato lungolago di Como è arrivato un inatteso cantiere. Un lungo tratto dell'ex passeggiata Amici di Como è stato infatti transennato e reso inagibile. Al momento nessun annuncio ufficiale e nessuna risposta sia da parte del Comune sia da parte di Regione. Di certo c'è solo il fatto che gli addetti sono al lavoro da oggi per una serie di interventi legati al verde, nello specifico sono stati sradicati alcuni oleandri. Se e quando riaprirà questo parte di lungolago, ovvero quel tratto che dovrebbe essere interessato dal cantiere delle paratie non prima del prossimo autunno - al momento non è dato sapere.