Piazza Cavour allagata, lungolago chiuso al traffico

A causa dell'allagamento di piazza Cavour, a seguito delle ennesime intense precipitazioni delle ultime ore, il lungolago di Como è chiuso al transito, da piazza Matteotti per chi proviene da via Torno e da via Cairoli per chi proviene da viale Rosselli. Si segnalano code per chi proviene in città da Bellagio all'altezza di Blevio. Una corsia è stata riapeta alle 9.40.

La polizia locale di Como avverte che sono attive le seguenti deviazioni per gli autoveicoli:

Sulle corsie preferenziali via Bertinelli - via Sauro - viale Battisti - via Milano

All'interno della ZTL - via Rodari - piazza Cavour - via Cairoli.

Deviazione anche per linee bus TPL - rivolgersi all'agenzia di trasporto di competenza