Il Teatro Sociale cerca musicisti per la sua lunga Notte Jazz

Il Teatro Sociale di Como pubblica una call per la ricerca di acoustic jazz ensemble di massimo 3 elementi di nazionalità europea per l’evento de La lunga Notte Jazz del Teatro Sociale di Como – III edizione, che si svolgerà il 15 luglio 2022 nell’ambito della quindicesima edizione del Festival Como Città della Musica a Como. Qui il bando completo, qui il modulo per la candidatura.

La lunga Notte Jazz inonderà la città di musica jazz

Alle ore 21.30 presso l’Arena del Teatro Sociale si esibirà Bebo Ferra Voltage Trio, accompagnato dall’icona del jazz internazionale Enrico Rava, special guest.

Prima e dopo il concerto, dalle 18.30 alla 1.00 di notte, si terranno jam session in acustico in diversi luoghi della città. Le location delle jam saranno Piazza San Fedele, Piazza Volta, l’Aero Club di Como, l’Ostello Bello e Giulietta al Lago.