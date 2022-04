Nel cielo di Como la luna rosa che annuncia la Pasqua: le foto dei lettori

Chi ha avuto la pazienza, la voglia o la fortuna di osservare il cielo nella serata del 16 aprile 2022, ha visto uno spettacolo raro: la cosiddetta "luna rosa". Il nostro amato satellite, fonte di ispirazione per artisti e poeti in ogni secolo, si è mostrato in tuttala sua bellezza. La luna era piena e luminosa, ideale per essere fotografata anche dai meno esperti. Ma certo chi aveva una strumentazione più professionale ha potuto fare foto eccezionali. Del sinificato della luna rosa ne abbiamo scritto in questo articolo. Qui di seguito qualche foto ei nostri lettori. Chi volesse contribuire con le proprie foto può inviarle alla redazione di QuiComo tramite WhatsApp al 338.4284765.