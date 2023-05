"Vuoi che il Luna Park resti a Como?" Il sondaggio di Svolta Civica dice sì

Dopo che il sindaco Alessandro Rapinese aveva anticipato la riduzione del Luna Park di Como, Svolta Civica si era mossa con un sondaggio. E ora sono stati resi i risultati, dove stravincono i sì alla permanenza del Luna Park in piazza delle Armi a Como. "Noi de La Svolta lo avevamo detto che la nostra intenzione era quella di lavorare a stretto contatto con i cittadini, ascoltandone le necessità e i riscontri. E così è stato. La Svolta Civica ha portato avanti una campagna, con un sondaggio, per sapere cosa ne pensassero i cittadini della questione del Luna park. Il legame che lega la città a questa grande manifestazione da cento anni deve o no continuare? Siamo molto felici dei risultati perché, con più di 3100 voti e con una percentuale di favorevoli alla permanenza della manifestazione a Como di quasi l’88%, possiamo dire che noi proteggiamo il Luna Park. E il nostro metodo di ascolto e riscontri con i cittadini continuerà. Perché è il metodo giusto: è il metodo della Svolta Civica". Luna park che è vitalità della città, dei quartieri. Luna park che è lavoro. Luna park che è una storia centenaria". I sì per la precisione sono stati l'87,6%, i no solo il 12,4%.