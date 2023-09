La luna del raccolto: le vostre foto e i vostri video

Una notte perfetta, quella tra il 29 e il 30 settembre 2023, per ammirare nel cielo del Comasco la bellissima e luminosa "luna del raccolto". In questo scatto il nostro lettore Giuseppe Giorgi grazie al suo telefono cellulare e al suo telescopio ha immortalato in una foto e in un video lo splendore di questo fenomeno che si ripete ogni anno nei primi giorni dell'autunno, quando, appunto si manifesta il primo plenilunio d'autunno. Qui sotto la foto della nostra lettrice Vanda, realizzato da Limido Comasco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.