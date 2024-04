Il suo di Lucina era di tornare a fare la cassiera: lo ha realizzato a 90 anni

Sebbene le luci natalizie siano ancora ben lontane dallo scintillare, c'è un dono che l'altruismo non aspetta mai a impacchettare: il sorriso. Ne è un esempio la signora Lucina, prossima a tagliare il traguardo dei 91 anni. Con occhi scintillanti e gesti sicuri, si ritrova in fila alla cassa di un supermercato, passando articoli come fossero frammenti di un tempo ormai trascorso. Un tempo in cui ha operato per oltre 20 anni nel supermercato vicino allo stadio Sinigaglia. La signora Lucina, amata e rispettata da tutti i clienti che l'hanno conosciuta, ha sempre portato avanti la sua attività con passione e dedizione.

La sua voglia di tornare a quel lavoro, seppur solo per qualche ora, è stata realizzata grazie ai "Nipoti di Babbo Natale", un'iniziativa speciale dell'associazione "Un Sorriso in Più" che si impegna a rendere felici gli anziani ospiti delle case di riposo. Il ringraziamento di Lucina va a questa meravigliosa iniziativa e all'Esselunga, che le ha permesso di rivivere l'emozione di maneggiare gli articoli in cassa. Per lei, tornare a lavorare è stato un sogno che si è trasformato in realtà, una gioia che si leggeva nei suoi occhi luminosi. Nonostante gli anni che avanzano, Lucina è ancora in grado di affrontare la giornata con il sorriso e la determinazione di sempre. La sua presenza al supermercato ha sorpreso e rallegrato i clienti, che non hanno potuto fare a meno di notare la sua agilità e il suo entusiasmo.