E le antiche mura si illuminano di bianco e azzurro. Rapinese: "Siamo una città di serie A"

Nuove luci si stagliano sulle antiche mura della città di Como. A inaugurarle è stato il sindaco Alessandro Rapinese nella notte in cui la città ha festeggiato la promozione in serie A della sua amata squadra di calcio. Con un breve video pubblicato su Faceboo, il sindaco ha ripreso il momento dell'accensione della nuova illuminazione bicolore, bianca e azzurra come i colori del Calcio Como. "Finalmente le nostre mura sono illuminate e sono illuminate di bianco e azzurro", ha detto Rapinese, aggiungendo che "questa è una Como di serie A. Forza Como, la nostra città, la nostra squadra e le nostre mura illuminate".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.