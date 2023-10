Luci intermittenti sulla nuova passeggiata, qualcosa non va

Sempre bello vedere che qualcosa sul lungo lago non va bene....ai una passeggiata veloce e non puoi fare a meno di notare che le illuminazioni a pavimento vanno e non vanno. Alcune spente completamente e altre a intermittenza. Ormai c'è poco da stupirsi e per riderci sopra diciamo pure... ci vedremo alla prossima puntata. La segnalazione, intrisa di amarezza e ironia è dell’ex consigliere comunale Luigi Bottone. Luci psichedeliche o intermittenti che fanno pensare più a una discoteca o un aeroporto che a una passeggiata sul lungolago.

