Grandate, Luca dei Meduza entra in pizzeria: il titolare è un suo grande fan e scatta il selfie

E' rimasto incredulo quando ha visto il membro di uno dei suoi gruppi musicali preferiti entrare nella sua pizzaeri. Simone Pagani, 25enne titolare dell'HPG di Grandate, dopo un attimo di smarrimento dovuto alla sorpresa ha subito colto l'occasione per scattarsi una foto insieme a Luca De Gregorio, musicista dei Meduza, gruppo house reduce dal Festival di Sanremo 2022, dove il trio si è esibito in qualità di gruppo ospite. "Io e la mia fidanzata e socia Alessandra siamo onorati di avere avuto come cliente Luca dei Meduza - racconta il titolare delle pizzerie HPG di Grandate e di Appiano Gentile - per noi sono grandi artisti. Luca è entrato con la sua ragazza, entrambi sono semebrate persone molto umili e simpatiche. Hanno scherzato con noi, poi sono andati a casa a gustarsi la pizza".