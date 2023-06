Lotto, tripletta in Lombardia: una vincita nel Comasco

Lombardia fortunata: nell’estrazione di martedì 6 giugno, come riporta Agipronews, sono state registrate vincite per un totale di 49mila euro. Nel dettaglio a Bussero, in provincia di Milano, tre ambi e un terno sono valsi 22.500, a Bulgarograsso, in provincia di Como, è stato realizzato un ambo da 15 mila euro mentre a Broni, in provincia di Pavia, sono stai vinti 11.500 euro sulla ruota di Bari. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro, per un totale di 499 milioni da inizio anno.

L'ultima vincita cospicua nel Comasco risale allo scorso 9 maggio quando a Porlezza un fortunato ha centrato 1 punti 4SS e 1 punti 4 da 58.925,52 euro complessivi. Si trattava però del SuperEnalotto.