La fortuna bacia (ancora) il Comasco: la vincita più alta a Grandate

Solo lo scorso 6 giugno nell’estrazione di martedì a Bulgarograsso, in provincia di Como, è stato realizzato al Lotto un ambo da 15mila euro. La fortuna bacia (ancora) il Comasco con la vincita di una cifra di 45mila euro per un terno secco centrato a Grandate. 17-36-75 questi i numeri giocati nel concorso di giovedì 8 gigno sulla ruota di Firenze che hanno permesso la vittoria della cifra più alta, per questa giocata, in Lombardia.

Si festeggia anche a Milano con altri 23.750 euro, mentre a Cividate Camuno, in provincia di Brescia, sono stati vinti 13.500 euro per un totale di 82mila euro in Lombardia.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 506 milioni dall'inizio dell'anno.