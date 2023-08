A Bulgarograsso vincita al Lotto più unica che rara: centrati 4 ambi "particolari"

Ha davvero dell'incredibile ciò che è avvenuto a Bulgarograsso in occasione dell'estrazione straordinaria del Lotto di venerdì 25 agosto. Alla ricevitoria della tabaccheria Il Bussolotto di via Cadorna, sono state, infatti, registrate 4 super vincite grazie a due ambi identici sulla ruota di Torino (36-86) e altri due ambi identici sulla ruota di Venezia (10-14), per una vincita totale di 30mila euro. E' quanto riporta l'agenzia di stampa specializzata Agimeg. La Lombardia si è rivelata particolarmente fortunata in questa estrazione poiché a Saronno, in provincia di Varese, è stato centrato un terno da 9.750, seconda vincita singola più alta del concorso.