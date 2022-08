Lorena "s'incarcera" in piazza per Assange: "Il Comune di Como gli dia la cittadinanza onoraria"

Ogni sabato fino a marzo Lorena Corrias sarà a Como, in piazza Verdi, per manifestare e chiedere la liberazione di Julian Assange. Ogni sabato Lorenza s'imprigionerà, per così dire, in una cella immaginaria disegnata sulla pavimentazione della piazza. "E' la grandezza dellacella in cui è rinchiuso Assange", precisa la ragazza di Erba. "Il mio obbiettivo - ha spiegato a QuiComo - è di sensibilizzare la gente e indurla a cercare informazioni su chi sia Julian Assange".

Nel frattempo Lorena e il gruppo di cui fa parte - Free Assange Italia - chiedono ai Comuni dove manifestano di insignire l'ideatore di Wikileaks della cittadinanza onoraria. Richiesta già avanzata anche al Comune di Como dal quale, per ora, non è pervenuta ancora una risposta.

Lorena sarà l'8 ottobre a Londra insieme ad altri numerosi attivisti per una grande iniziativa di protesta che consisterà nel circondare il parlamento.